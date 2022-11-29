27 ноября прошло Первенство Владимирской области по бильярдному спорту «Динамичная пирамида»....

27 ноября прошло Первенство Владимирской области по бильярдному спорту «Динамичная пирамида». Первенство проводилось среди девочек и мальчиков до 13 лет, а также среди юношей и девушек до 16.Ковровчанка Софья Паренкова заняла первое место в категории до 13 лет. В Первенстве приняли участие 22 спортсмена из разных городов и районов региона, рассказывает издание gorodkovrov.ru. Результаты соревнований:Девочки до 13 лет:1 место – София Паренкова (Ковров)2 место – Ксения Караваева (Муром)3 место – Ульяна Маркина (Муром)Мальчики до 13 лет:1 место – место – Алексей Фоминых (Владимир);2 место – Роман Орлов (Муром);3 место – Иван Кузнецов (Радужный).Девушки до 16 лет:1 место Ксения Сурова (Муром);2 место – Александра Матвеева (Владимир);3 место – Полина Лопашова (Муром) и Мария Лазарева (Радужный).Юноши до 16 лет:1 место – Михаил Вотягов (Владимир);2 место – Иван Стародубцев (Владимир);3 место – Иван Смирнов (Владимир) и Александр Черкасов (Радужный).Фото: gorodkovrov.ru/