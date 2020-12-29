Открытия учреждения жители ждали почти 5 лет.

В селе Порецкое, расположенном в Суздальском районе открыт новый клуб, который местные жители ждали с 2015 года. В 2017, из-за аварийного состояния, его разобрали. В 2020 на старом месте возвели новое здание. На эти цели потрачено почти 33 млн рублей.Учреждение представляет из себя многофункциональное фойе, цифровой исторический музей, зону для занятий, уютную библиотеку с местом для проведения кружковых мероприятий.«Трансформируемый зрительный зал с современным звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием позволяет ставить разные по степени сложности представления, смотреть кино- и театральные премьеры, слушать музыкальные концерты», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области.Добавим, что он построен в рамках нацпроекта «Культура».