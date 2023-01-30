Вызвать бригаду можно по номеру: 8 (49243) 7-17-30.

В Вольгинском вновь заработала . Утром 30 января фельдшеры МЦ «Решма» вышли на работу.Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что 5000 жителей посёлка остались без неотложки. В ситуацию вмешался региональный миндзрав, прокуратура инициировала , а председатель СК РФ Александр Бастрыкин проблемы с выездом фельдшеров к пациентам.Отделение скорой помощи сегодня посетил глава администрации Петушинского района Александр Курбатов, который пообщался с коллективом.«На 9.00 вызовов не поступало. Медики в полном составе вернулись исполнению своих обязанностей. Вызвать бригаду можно по номеру: 8 (49243) 7-17-30», - уточнили в пресс-службе администрации Петушинского района.