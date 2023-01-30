Вечером 29 января во Владимире произошло крупное ДТП. Пострадал один из водителей. По данным ГИБДД, авария случилась около 18:20 возле дома 9 на улице Чайковского. На перекрестке столкнулись три

Вечером 29 января во Владимире произошло крупное ДТП. Пострадал один из водителей. По данным ГИБДД, авария случилась около 18:20 возле дома 9 на улице Чайковского. На перекрестке столкнулись три легковушки. Форд Фокус врезался в Ладу Гранту. От удара отечественный автомобиль вылетел на встречку. Судя по кадрам, в результате происшествия, три полосы из четырех движения оказались