Во Владимирской области 31 января, по прогнозам синоптиков, возможен мокрый снег, переходящий в...

Во Владимирской области 31 января, по прогнозам синоптиков, возможен мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах гололедица.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, ночью и в первой половине дня может пойти небольшой мокрый снег.Стрелка барометра будет показывать около 739 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%.Магнитное поле спокойное. Ветер южный, 4-13 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -3, днём до 1 градуса ниже 0.31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», так как в эти дни наступали лютые морозы: «Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос». Если в этот день был красный закат, то к утру ожидали сильный снегопад, мороз и ветер. В старину присматривались 31 января к поведению ворон: если они летали стаями, надо было готовится к похолоданию.Непогода с температурой около нуля и мокрым снегом продержится до конца рабочей недели. На трассах М-7 Волга и Р-132 «Золотое кольцо» дорожников перевели на усиленный режим работы.Участки, где ожидается гололед, дорожники обещали обработать специальными средствами заранее.Фото: pxfuel.com/