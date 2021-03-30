Владимирское “Торпедо” приглашает любителей футбола на первую игру черно-белых в весенне-летней части Первенства России. Матч пройдет во Владимире на малой спортивной арене,

Владимирское “Торпедо” приглашает любителей футбола на первую игру черно-белых в весенне-летней части Первенства России. Матч пройдет во Владимире на малой спортивной арене, противником станет ФК “Тверь”. Начало матча в 18:00. Зрителей пустят на стадион, но занять болельщики смогут не более 50% всех от всех мест. Максимальная вместимость малой арены 3000 мест. Примечательно, что девушек и