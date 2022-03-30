Пресс-служба мэрии сообщает, что новым главой Ленинского района областного центра стал Сергей...

Пресс-служба мэрии сообщает, что новым главой Ленинского района областного центра стал Сергей Литвинкин.29 марта распоряжением главы города Владимира Андрея Шохина главой администрации Ленинского района города Владимира назначен Сергей Литвинкин, ранее работавший заместителем главы городской администрации. Сергей Литвинкин без малого 7 лет курировал в мэрии деятельность трех управлений - ЖКХ, транспорта и связи и по охране окружающей среды. Его назначение главой администрации одного из ключевых районов города Владимира состоялось в рамках плановой кадровой ротации. Сергей Музыка, ранее возглавлявший районную администрацию, будет трудиться в должности заместителя главы района.До назначения нового вице-мэра работу управлений ЖКХ, транспорта и связи и по охране окружающей среды будет курировать первый заместитель главы администрации города Владимира Александр Максимов - в дополнение к своим основным должностным обязанностям.Фото: администрация Владимирской области