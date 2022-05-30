Врио губернатора Александр Авдеев прокомментировал конфликт с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва парк», на директора компании застройщика которого завели уголовное дело. 30 мая на

Врио губернатора Александр Авдеев прокомментировал конфликт с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва парк», на директора компании застройщика которого завели уголовное дело. 30 мая на пресс-конференции Александр Авдеев рассказал, что областная администрация, как и прокуратура, ведет переговоры с Игорем Друговым, но пока практически безрезультатно. Один из проблемных объектов находится в стадии завершении. Однако, застройщик все равно запросил