Стало известно, как вел себя Дональд Трамп во время разговора с лидерами других стран. Президент США иногда не выбирает выражения и бывает достаточно прямолинеен.

Стало известно, как вел себя Дональд Трамп во время разговора с лидерами других стран. Президент США иногда не выбирает выражения и бывает достаточно прямолинеен.Осведомленные источники рассказали изданию CNN, что Дональд Трамп оскорблял иностранных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Так, президент США позволял себе обидные высказывания в адрес канцлера Германии. Он называл Ангелу Меркель глупой и обвинял в том, что она находится под влиянием российских властей.Материал дополняется.