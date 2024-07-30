Североатлантический циклон сохранит пасмурную и прохладную погоду во Владимирской...
Североатлантический циклон сохранит пасмурную и прохладную погоду во Владимирской области
Североатлантический циклон «властвует» над Владимирской областью. В такой ситуации регион окажется в зоне обширных облаков, кратковременных дождей и относительно холодной погоды.
Во среду, 31 июля 2024 года, температура воздуха днем поднимется максимум до +20°С. А уже к вечеру стремительно упадет до +14°С.
При этом скорость северо-западного ветра составит 3м/с.
Показатель влажности — 84%.
В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 738 мм ртутного столба.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений