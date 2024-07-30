Североатлантический циклон сохранит пасмурную и прохладную погоду во Владимирской...

Североатлантический циклон сохранит пасмурную и прохладную погоду во Владимирской областиСевероатлантический циклон «властвует» над Владимирской областью. В такой ситуации регион окажется в зоне обширных облаков, кратковременных дождей и относительно холодной погоды.Во среду, 31 июля 2024 года, температура воздуха днем поднимется максимум до +20°С. А уже к вечеру стремительно упадет до +14°С.При этом скорость северо-западного ветра составит 3м/с.Показатель влажности — 84%.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 738 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений