Об этом сообщают представители правоохранительных органов.

Во Владимире у железнодорожного вокзала пойман закладчик с 40 граммами клефедрона. Об этом сообщают представители правоохранительных органов.Мужчина был задержан в процессе извлечения наркотиков из скрытого места. Полиция обнаружила в пакете 24 свертка, обмотанных изолентой.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств), за что ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.