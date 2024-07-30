Во Владимирской области гражданам незаконно выдавали удостоверения о повышении...

Во Владимирской области гражданам незаконно выдавали удостоверения о повышении квалификацииКовровская государственная технологическая академия имени В. А. Дегтярёва и АО «Камешковский механический завод» заключили договор об оказании платных образовательных услуг. В рамках этого договора планировалось провести курсы повышения квалификации по программе «Принятие управленческих решений: проблемы и методы» продолжительностью 36 академических часов.Количество слушателей, направленных для обучения по программе составило 3 человека, которым, по завершению обучения, выданы удостоверения о повышении квалификации.Прокурорская проверка показала, что указанные лица в числе слушателей обучение и аттестацию не проходили, в связи с чем удостоверения о повышении квалификации, являются недействительными и подлежат аннулированию.«По данному факту СО ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Также прокурор подал в суд 3 иска с требованием признать действия образовательного учреждения незаконными и аннулировать выданные удостоверения о повышении квалификации.Суд удовлетворил исковые заявления.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений