Юрий Самодуров назначен руководителем Министерства природопользования и экологии Владимирской...

Юрий Самодуров назначен руководителем Министерства природопользования и экологии Владимирской областиВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщают: Юрий Самодуров стал полноправным руководителем Министерства природопользования и экологии Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Александр Авдеев.Юрий Владимирович Самодуров родился во Владимире в 1979 году. Он получил образование инженера-эколога во Владимирском государственном университете. После окончания университета работал по профессии на нескольких предприятиях города.С мая 2020 года Юрий Самодуров занимал должность заместителя директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, а также возглавлял отдел по обращению с отходами.С июля 2023 года он временно исполнял обязанности министра природопользования и экологии региона после выхода на пенсию предыдущего руководителя ведомства - Татьяны Клименко.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области