Открытые кинопоказы начнутся в комплексе «Горячие ключи» в 19:00, а вход на праздник будет свободным.

В последний день лета город-музей приглашает жителей Владимирской области на кинофестиваль, где главным гостем станет актер театра и кино Олег Комаров. Открытые кинопоказы начнутся в комплексе «Горячие ключи» в 19:00, а вход на праздник будет свободным.Фестиваль семейного кино предложит зрителям песни из известных фильмов и уличные показы для всех возрастов. Для самых маленьких зрителей будут показаны мультфильмы «Пингвиненок Тороро. Нападение монстров» и «Мини-мишки: новые приключения», а подростки смогут насладиться фильмами «Летучий корабль» и «Баба-яга спасает мир».Кроме того, в программе праздника предусмотрена детская интерактивная площадка с любимыми героями, а также мастер-классы.