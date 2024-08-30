Об этом заявила Министр образования Светлана Болтунова.

Министр образования Владимирской области Светлана Болтунова опровергла информацию о запрете мобильных телефонов в школах. Она отметила, что решение об использовании телефонов на уроках принимается каждым учебным заведением в согласии с родительским комитетом.С 1 сентября вступает в силу закон, который ограничивает использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях, однако в самом законе не содержится слова "запрет". На пресс-конференции Болтунова пояснила, что есть статья, согласно которой ученики должны воздерживаться от использования средств связи во время занятий, но отсутствуют подзаконные акты, регулирующие реализацию этого требования.Это означает, что каждая школа самостоятельно устанавливает свои правила: может ли она забирать телефоны у учеников, запрещать их приносить или просто просить не включать во время уроков. По словам министра, родители чаще всего выступают за ограничения на использование телефонов на занятиях, так как дети отвлекаются на игры и социальные сети вместо того, чтобы слушать учителя и решать задачи.