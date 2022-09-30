Тем, кому до пенсии осталось 5 и менее лет, присваивается статус предпенсионера, дающий право на...

Тем, кому до пенсии осталось 5 и менее лет, присваивается статус предпенсионера, дающий право на льготы и выплаты. По сути, статус предпенсионера дает им право пользоваться льготами наравне с теми, кто уже на пенсии.С какого возраста и какие льготы положены предпенсионерам:Поскольку пенсионный возраст закреплен теперь на уровне 60 лет для женщин и 65 для мужчин, то предпенсионный возраст для них наступает в 55 и 60 лет соответственно. Однако в 60 и 65 лет на пенсию будут выходить только с 2028 года, а в 2019 году возраст выхода на пенсию для женщин равен 55,5 лет, а для мужчин – 60,5 лет.Поэтому в 2022 году предпенсионный возраст начинается:для женщин – с 54 лет;для мужчин – с 59 лет.Но эти правила действуют только для части льгот предпенсионерам. Для большинства льготных программ (и практически всех региональных льгот) предпенсионерами считаются женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.Стоит учитывать, что при наличии права на досрочный выход на пенсию (многодетные матери, врачи, учителя, обладатели «северного стажа») предпенсионный возраст рассчитывается от «льготного» возраста выхода на пенсию. То есть, многодетная мать имеет право выйти на пенсию в 50 лет, следовательно, предпенсионером она станет в 45 лет.Запрет увольнять и отказывать в приеме на работуПродолжает действовать внесенная в Уголовный кодекс РФ норма, которая предполагает уголовную ответственность для работодателя за увольнение работника предпенсионного возраста или необоснованный отказ принять его на работу.Санкция по этой статье предполагает за возрастную дискриминацию, необоснованный отказ в приеме на работу или такое же увольнение – штраф в размере до 200 000 рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.Для того, чтобы реализовать данную защитную меру, трудовые инспекции в регионах и на местах уже организовали «горячие линии» для предпенсионеров, Роструд запустил соответствующий электронный сервис.Выходной на диспансеризациюДействует введение дополнительных 2 дней для работников предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации ежегодно (в отличие от остальных работников, которые на эти цели могут взять 1 день раз в 3 года).Важно, что выходные дни для прохождения диспансеризации предпенсионер должен будет согласовать с работодателем, подав заявление. Просто не явиться на работу нельзя.Пенсионеры вправе не платить налог на имущество:- Жилой дом.- Квартиру, комнату.- Гараж, машино-место.- Единый недвижимый комплекс.- Помещение, используемое для творческой мастерской, ателье, студии, негосударственного музея, галереи, библиотеки.- Хозяйственные сооружения, каждое площадью не больше 50 м², которые расположены на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.Льготу можно получить только на один объект каждого вида.Налог с доходов:Государство освобождает пенсионеров от уплаты налогов с некоторых доходов, например с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций и ИП. Если пенсионер вышел на пенсию по инвалидности или по старости и работодатель оплатил ему путевку в санаторий в России, лекарства, лечение и медобслуживание или выделил материальную помощь как бывшему работнику, с таких доходов тоже не нужно платить налог.Земельный налог:С 2017 года пенсионеры могут уменьшить налог на земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении. Вычет дадут по одному участку. Если площадь земли — 600 м², то есть шесть соток, или меньше, пенсионер вообще не будет платить налог. Если больше — налог будут пересчитывать.Налоговая возьмет кадастровую стоимость шести соток и вычтет ее из полной кадастровой стоимости земельного участка пенсионера, которую устанавливает кадастровая палата. На остаток пенсионеру насчитают налог.Законодатели в муниципалитетах могут установить свой размер налогового вычета на земельный участок.Законодатели в муниципалитетах могут установить свой размер налогового вычета на земельный участок.Возврат налога за предыдущие годы:Если пенсионер построил или купил жилой дом, квартиру, комнату или долю в них, земельный участок для ИЖС с жилым домом, то при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья.Компенсация проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно:На эту компенсацию имеют право неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности и проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.Отпуск за свой счет:Работающие пенсионеры имеют право на отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность зависит от того, к какой категории относится пенсионер. Если он участник Великой Отечественной войны, дополнительно к основному отпуску дадут 35 календарных дней в году. Пенсионеры по возрасту могут взять до 14 календарных дней в году, а пенсионеры с инвалидностью — до 60 календарных дней.Фото https://www.pxfuel.com/