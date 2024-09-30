С начала 2024 года категория педагогов, имеющих право на досрочную пенсию, расширилась.

Во Владимирской области 163 педагога вышли на пенсию досрочно после более чем 25 лет работы в образовательных учреждениях. Эту информацию озвучило отделение Социального фонда России по региону.Согласно законодательству, пенсия учителям назначается независимо от возраста, основываясь на выработанном стаже, включая отпуск, нетрудоспособность и профессиональное обучение. Кроме того, с начала 2024 года категория педагогов, имеющих право на досрочную пенсию, расширилась, включая в себя репетиторов, инструкторов и советников учебных заведений.Напомним, ранее мы писали, что