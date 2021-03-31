Перед судом предстанет мужчина, совершивший в 2015 году тяжкое преступление в отношении жителя Республики Беларусь.

Перед судом предстанет мужчина, совершивший в 2015 году тяжкое преступление в отношении жителя Республики Беларусь.29-летний житель Саратовской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. С применением предмета, используемого в качестве оружия.По версии следствия, в ноябре 2015 года между 29-летним мужчиной и жителем Республики Беларусь у одного из баров Ковровского района произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый достал из багажника принадлежащего ему автомобиля биту и нанес ей удар по голове потерпевшего.От удара житель иностранного государства потерял сознание и очнулся через 1,5 месяца в Гомельской областной клинической больнице. сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Первоначально в отношении саратовца была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Несмотря на запрет следователя, обвиняемый после проведения первоначальных следственных действий убыл в Королевство Испания, в связи с чем, был объявлен в федеральный розыск. В январе 2021 года его задержали в одном из аэропортов столицы.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.39-летнему потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения. Из-за полученных травм мужчина по медицинским показаниям признан инвалидом и утратил способность к самостоятельному передвижению.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото