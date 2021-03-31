С 1 апреля в регионе повысят социальные пенсии на 3,4 процента. Повышение коснется 28 тысяч жителей области. В среднем социальная пенсия составит 5 797 рублей. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I

С 1 апреля в регионе повысят социальные пенсии на 3,4 процента. Повышение коснется 28 тысяч жителей области. В среднем социальная пенсия составит 5 797 рублей. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы будут получать почти 14 тысяч рублей, сообщают в ПФР. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтверждённого стажа или его не хватает для