Едут двое на машине. Вдруг машина ломается и они выходят на дорогу голосовать. Никто не останавливается. Тут по дороге бежит мужик с рулем от Камаза:
- Что мужики помощь нужна? Подсаживайтесь сзади.
Те на него посмотрели:
- Ты че - дебил?
Тот достает обрез:
- Я кому сказал садитесь!
В общем они сели - едут. Доезжают они до поста ГАИ. Тот с рулем говорит:
- Мужики вы идите через пост, а я окольными дорогами проеду и потом встретимся, а то у меня прав нету.
Ну мужики и рады что от придурка отвязались. Прибегают на пост и говорят капитану:
- Там дебил говорят с рулем от Камаза, да еще с обрезом. Капитан посмотрел на них и кричит сержанту. Сержант одевает каску с мигалками, берет руль от велосипеда и говорит мужикам:
- Так быстро один за мной, один в люльку и н
еще анекдот!