Центр должен будет уменьшить дефицит высококвалифицированного персонала для работы на предприятиях области.

Научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр-кампус пока находится в стадии проекта. По идее, центр подобного уровня должен будет уменьшить дефицит высококвалифицированного персонала для работы на предприятиях области."Центр-кампус должен стать «кузницей кадров», центром компетенций и местом генерации технологий и стартапов", - отметил заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.Центр предполагается разместить на территории в непосредственной близости от Владимирского государственного университета. Среди предлагаемых перспективных направлений деятельности центра-кампуса – лазеры и фотоника, композиты и биокомпозиты, лёгкое машиностроение и малое станкостроение, информационные технологии и информационная безопасность, робототехника и беспилотные транспортные системы.