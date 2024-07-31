Артему Маркину теперь официально посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Владимирской области». Сегодня такое решение приняли депутаты Заксобрания. Напомним, идея о присвоении

Артему Маркину теперь официально посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Владимирской области». Сегодня такое решение приняли депутаты Заксобрания. Напомним, идея о присвоении почетного звания маэстро исходила от Центра классической музыки. По этому поводу коллектив обратился в Совет народных депутатов города Владимира. Позже инициативу одобрили в областном правительстве. И вот теперь на заседании Заксобрания было принято окончательное