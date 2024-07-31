Август «встретит» владимирцев дождливой и прохладной погодой
Начало августа во Владимирской...
Август «встретит» владимирцев дождливой и прохладной погодой
Начало августа во Владимирской области будет пасмурным и прохладным. Синоптики прогнозируют дожди, а температура воздуха будет на 3-4° ниже климатической нормы.
В четверг, 1 августа 2024 года, днем ожидайте на столбиках термометра отметку +20°С. К вечеру она опустится до +14°С.
Скорость западного - 3м/с.
Показатель влажности - 86%.
В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 739 мм ртутного столба.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений