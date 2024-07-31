В Петушинском районе правоохранители проверили исполнение законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В Петушинском районе правоохранители проверили исполнение законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Выяснилось, что подрядная организация, которая возводила модульный ФАП в деревне Костино более чем за 4,5 млн рублей, не выполнила условия контракта в положенный срок. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В адрес руководителя подрядной фирмы было внесено представление.«После прокурорского вмешательства работы подрядчиком завершены, в настоящее время фельдшерско-акушерский пункт принимает пациентов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.