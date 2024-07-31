Из года в год сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» проводят областную природоохранную акцию «Правильная утилизация».
Из года в год сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» проводят областную природоохранную акцию «Правильная утилизация». Мероприятие уже становится традиционным и собирает вокруг себя все большее количество участников, сторонников и добровольцев.
В течение всего учебного года производится сбор отслуживших свое батареек. Ежегодно результаты сбора публикуются в официальных источниках ГБУ ВО «Экорегион». И этот год не стал исключением. Участники акции собрали рекордное количество батареек. На утилизацию было отправлено 2465 килограмм использованных батареек. За все время существования мероприятия было переработано свыше пяти тонн вторсырья.
Активное участие в акции принимают школы г. Владимира и области. В их числе школы Александровского, Ковровского, Киржачского, Муромского и Суздальского районов.
Использованные батарейки являются прекрасным вторсырьем с большой эффективностью переработки. Из них получают различные химические элементы, которые в дальнейшем используют для создания новой продукции.
Благодаря природоохранной акции «Правильная утилизация» удается частично предотвращать попадание содержимого использованных батареек в почву, сокращая негативное воздействие на окружающую среду региона, а так же способствовать развитию навыков грамотной утилизации и повешению экологической культуры у населения Владимирской области.
В этом году акция будет запущена в сентябре, а для участия в ней необходимо лишь направить заявку в ГБУ ВО «Экорегион». Более подробную информацию об участие в акции вы сможете узнать, обратившись в учреждения по электронной почте − [email protected]
или контактному телефону 8 (4922) 77-74-25.