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<a href="https://33live.ru/novosti/31-07-2024-itogi-prirodooxrannoj-akcii-pravilnaya-utilizaciya-v-2024-godu.html" target="_blank">Итоги природоохранной акции «Правильная утилизация» в 2024 году</a> - Из года в год сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» проводят областную природоохранную акцию «Правильная утилизация».