Его отстранили от работы, а он вернулся, упал в колодец и спустя время погиб от перелома шейных позвонков. 67-летний житель Юрьев-Польского скончался в больнице 9 июля от травм, полученный при

Его отстранили от работы, а он вернулся, упал в колодец и спустя время погиб от перелома шейных позвонков. 67-летний житель Юрьев-Польского скончался в больнице 9 июля от травм, полученный при падении в колодец на территории МУП «Водоканал». Роковое падение произошло 26 июня, тогда мужчина был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего его