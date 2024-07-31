Владимирцам объяснили, что такое социальный вклад и социальный счет С 1 июля 2025 года у россиян...

Владимирцам объяснили, что такое социальный вклад и социальный счетС 1 июля 2025 года у россиян появится возможность открыть социальный банковский счёт или вклад на сумму до 50 тысяч рублей с максимальной ставкой приумножения средств. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным. В проекте "Объясняем.РФ" рассказали подробнее.Открыть счет или вклад смогут россияне, получающие соцподдержку. Сведения о ее назначении должны быть размещены на «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере».Важно: у каждого человека может быть только один действующий социальный вклад или счет.Социальный вкладМаксимальная сумма - 50 тысяч рублей. Можно пополнять и при необходимости снимать деньги без уменьшения процентной ставки.Ставка — максимальная по вкладам физических лиц сроком до года в конкретном банке.Начисление и выплата процентов — ежемесячно.Срок вклада — один год с возможностью продления еще на год, если владелец сохраняет право на соцподдержку.Социальный счетНа остаток денег на нем будут действовать следующие процентные ставки:- До 50 тыс. рублей — не меньше половины действующей ключевой ставки, установленной Банком России;- Свыше 50 тыс. рублей — ставка, указанная в договоре социального счета.Банки не будут брать плату за обслуживание таких счетов и операции по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц.Где открывать?С 1 июля 2025 года социальные вклады и счета начнут открывать системно значимые банки, то есть самые крупные. Их список есть на сайте Банка России.Остальные кредитные организации запустят новые банковские продукты с 1 января 2027 года.Открыть социальный вклад или счет можно будет онлайн через «Госуслуги».Фото: ГТРК "Владимир"