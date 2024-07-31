В Клязьме произошла массовая гибель рыбы. Причинённый ущерб превысил 4,7 млн рублей.

В Клязьме произошла массовая гибель рыбы. Причинённый ущерб превысил 4,7 млн рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проведённой проверки было установлено, что в реке значительно превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ, в том числе аммонийного азота, нитратов и железа. Кроме того, исследования показали большое значение бактериальной обсеменённости воды.В настоящий момент по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.