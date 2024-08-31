Сотрудники органов изъяли 145 грамм высушенных частей наркосодержащего растения.

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, по итогам оперативных мероприятий «МАК» была выявлена причастность 42-летнего жителя города Меленки к хранению «травки».В своём доме подозреваемый хранил 145 грамм высушенных частей и почти 70 грамм готовой к употреблению марихуаны. Со слов мужчины, растение он вырастил сам для личного употребления.На данный момент возбуждено дело об уголовной ответственности. В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.