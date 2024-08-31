Семья, живущая в Коврове, добивается получения удостоверений граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось

Семья, живущая в Коврове, добивается получения удостоверений граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось помощью прокуратуры. В пресс-службе ведомства рассказали об этой истории. Осенью прошлого года из Отдела социальной защиты населения Коврова в Министерство соцзащиты населения области поступили документы на оформление семье из 4-х человек тех самых