В Вязниках будут судить местного жителя, укравшего деньги и телефон у прохожего 25 октября 2023...

В Вязниках будут судить местного жителя, укравшего деньги и телефон у прохожего25 октября 2023 года в полицию обратился 33-летний житель Вязников с заявлением о краже на улице у него телефона и денег неизвестным. Сумма ущерба составила 68 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. Молодой человек сознался, пояснив, что в момент кражи был пьян. Кроме того деньги он потратил на покупку алкоголя, а телефон выбросил.В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" (ч.1 ст.161 УК РФ).Фото: freepik.com