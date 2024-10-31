Эта мера вызвала резкую критику.

Власти Владимирской области подтвердили, что не намерены отменять , включая хиджабы, в учебных заведениях. Эта мера вызвала резкую критику со стороны депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который назвал указ местных чиновников «провокационным» и пообещал добиваться его отмены.Власти региона отреагировали на его заявление с «легким удивлением», отметив, что не планируют изменять свою позицию. Делимханов подчеркнул в своем Telegram-канале, что запрет является грубым нарушением Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания, и пообещал «в полной мере отстаивать права мусульман».