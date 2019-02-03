В Перми состоялось юношеское первенство России по фигурному катанию, победителем которого стал 13-летний Даниил Самсонов. Юный фигурист является воспитанником группы тренера Этери Тутберидзе. По итогам своих выступлений он получил от судей 249,33 балла.

В Перми состоялось юношеское первенство России по фигурному катанию, победителем которого стал 13-летний Даниил Самсонов. Юный фигурист является воспитанником группы тренера Этери Тутберидзе. По итогам своих выступлений он получил от судей 249,33 балла.Самсонов по итогам своих выступлений получил от судей 249,33 балла. Стоит отметить, что в произвольной программе он выполнил прыжок лутц в четыре оборота и два тройных акселя. Следом за ним расположились Петр Гуменик, набравший 236,72 балла, и Роман Савосин (229,52).Отметим, что Самсонов является одним из самых юных участников первенства России. Именно возраст не позволит ему принять участие в взрослом чемпионате мира, на который получают допуск спортсмены от 14 лет.