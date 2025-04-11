Они совершили серию преступлений в 2023 году.

Группе москвичей, которые поджигали автомобили на территории Владимирской области в 2023 году, вынесли приговор. Дело рассматривали во Втором Западном окружном военном суде. Дело в том, что один из молодых людей сотрудничал с Украиной. Подробности — в материале .Госизмена?Преступления спланировали 18-летний молодой человек и 31-летний гражданин России, который живет на территории Украины. Последний причастен к госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области. Мужчины договорили о серии поджогов в регионе.Кроме того, они хотели собирать данные об объектах энергетической, телекоммуникационной и железнодорожной инфраструктуры на территории Владимирской и Московской областях. Однако их раскрыли раньше.18-летний парень привлек к поджогам еще троих подельников. Они совершали преступления в августе-сентябре 2023 года.Признаны виновнымиВскоре после поджогов четверых фигурантов задержали силовики.«В отношении всех возбудил уголовные дела за совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение значительного ущерба», — уточнили в ведомстве.В отношении молодого человека, который привлек к преступной серии знакомых, обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ).Сейчас все фигуранты признаны виновными. Организатору поджогов из Москвы назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Двух соучастников отправили на восемь лет в колонию строгого режима. Четвертый фигурант проведет семь лет в колонии общего режима.Напомним, что в марте следователи з, который попытался поджечь здание регионального правительства во Владимире. Он также общался в интернете с неизвестным куратором.