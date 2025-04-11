Они совершили серию преступлений в 2023 году.
Группе москвичей, которые поджигали автомобили на территории Владимирской области в 2023 году, вынесли приговор. Дело рассматривали во Втором Западном окружном военном суде. Дело в том, что один из молодых людей сотрудничал с Украиной. Подробности — в материале .
Госизмена?
Преступления спланировали 18-летний молодой человек и 31-летний гражданин России, который живет на территории Украины. Последний причастен к госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области. Мужчины договорили о серии поджогов в регионе.
Кроме того, они хотели собирать данные об объектах энергетической, телекоммуникационной и железнодорожной инфраструктуры на территории Владимирской и Московской областях. Однако их раскрыли раньше.
18-летний парень привлек к поджогам еще троих подельников. Они совершали преступления в августе-сентябре 2023 года.
Признаны виновными
Вскоре после поджогов четверых фигурантов задержали силовики.
«В отношении всех возбудил уголовные дела за совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение значительного ущерба», — уточнили в ведомстве.
В отношении молодого человека, который привлек к преступной серии знакомых, обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ).
Сейчас все фигуранты признаны виновными. Организатору поджогов из Москвы назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Двух соучастников отправили на восемь лет в колонию строгого режима. Четвертый фигурант проведет семь лет в колонии общего режима.
Напомним, что в марте следователи з, который попытался поджечь здание регионального правительства во Владимире. Он также общался в интернете с неизвестным куратором.