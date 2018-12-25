Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с иронией заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с иронией заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.Об этом глава американской администрации написал на своей странице в Twitter, назвав себя "бедняжкой", которая сидит в Белом и ждет когда, представители Демократической партии США вернутся и пойдут на сделку по строительству стены на южной границе.I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.По мнению Трампа, нежелание его политических оппонентов идти на такую сделку будет стоить США гораздо больших денег, чем строительство стены. Он назвал ситуацию "безумием".На прошлой неделе в Штатах прекратили работу не менее четверти государственных учреждений – из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось принять закон о бюджете. Споры вызвала сумма, которую Белый дом хочет выделить на строительство стены с Мексикой.