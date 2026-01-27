27 января, в день 82‑й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, прозвучали слова благодарности в адрес Ефросиньи Владимировны Сумник — героини, защищавшей «Дорогу жизни».В свои 103 года Ефросинья Владимировна сохраняет поразительный оптимизм, хотя её юность прошла сквозь горнило блокадных испытаний. Она пережила бомбёжки, голод, потерю близких — и вместе с другими ленинградцами не дала городу сдаться врагу.В разговоре с председателем Законодательного Собрания Владимирской области Ольгой Хохловой она пронзительными воспоминаниями:«Сейчас про нас говорят: "Ну, какие‑то пожарники". А мы были не пожарники. Мы были смертники. У нас не было ни машин, ни обмундирования. Обливают водой и посылают на крыши ленинградских домов. Все бежали в бомбоубежища, а мы — на крыши. Первоначально было так страшно, что в головах вертелась только одна мысль: хоть бы скорей убило».В феврале 1942 года ее перебросили на Ладожское озеро — туда, где принимали эвакуированных из осажденного города. Ефросинья Владимировна до сих пор с болью вспоминает те дни.Её история — не просто хроника военных лет. Это свидетельство невероятной силы духа, мужества и стойкости.