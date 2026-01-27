27 января 2026 года на федеральной автодороге М‑7 «Волга» в Гороховецком районе случилось сразу несколько ДТП. Проблемный участок — с 325‑го по 326‑й километр., в авариях участвовали около 13 автомобилей — как большегрузов, так и легковых машин. На момент 14:30 ни один из участников ДТП не обращался за медицинской помощью.Из‑за происшествий движение в сторону Москвы серьезно затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Гороховецкому району. Они выясняют причины и обстоятельства всех аварий.Информация о ситуации на трассе продолжает уточняться. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты или отложить поездку до нормализации обстановки.