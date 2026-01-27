Во Владимире из‑за непогоды и пробок скорректировали движение городского общественного транспорта. На федеральной трассе в районе Огуречной горы образовались серьезные заторы, а обильный снегопад осложнил ситуацию на дорогах.По согласованию с Госавтоинспекцией временно изменена схема движения двух автобусных маршрутов: № 7С и № 54.Теперь автобусы, идущие со стороны Загородного парка, следуют только до остановки «Содышка».