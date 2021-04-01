Стали чемпионами России. В Москве проходили соревнования страны по ушу. За победу боролись 450 спортсменов из 35 регионов России. Владимирскую область представляла команда из 15 человек. В

Стали чемпионами России. В Москве проходили соревнования страны по ушу. За победу боролись 450 спортсменов из 35 регионов России. Владимирскую область представляла команда из 15 человек. В результате четыре наших спортсменки стали Чемпионками России, ещё одна – победительницей Первенства России. Кроме того, шестеро участников команды попали в число призёров. Они завоевали 4 «серебра» и 2