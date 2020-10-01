В Суздальском районе произошла смертельная авария с тремя машинами. ДТП случилось в темное время суток на 247 километре автодороги Р-132 “Золотое кольцо”, этот участок федеральной трассы

В Суздальском районе произошла смертельная авария с тремя машинами. ДТП случилось в темное время суток на 247 километре автодороги Р-132 “Золотое кольцо”, этот участок федеральной трассы называют объездной Суздаля. По предварительной информации пресс-службы УМВД, 36-летний водитель автомобиля КИА при движении в сторону Иваново выехал на встречную полосу для обгона, потом вернулся в свой ряд, чтобы