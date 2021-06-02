Тема цен на продукты в России остается одной из самых актуальных на сегодняшний день. В частности, за последние месяцы ощутимо менялась стоимость яиц.

Тема цен на продукты в России остается одной из самых актуальных на сегодняшний день. В частности, за последние месяцы ощутимо менялась стоимость яиц.Минпромторг попросил продавцов повысить закупочные цены на яйца. Замглавы ведомства Виктор Евтухов объяснил, что это поможет предотвратить дефицит этого продукта.Он добавил, что в противном случае может сократиться поголовье курицы. Также чиновник напомнил, что недавно цена на яйца сильно упала, оказавшисьниже себестоимости их производства.Это плохо сказалось на агропромышленном комплексе. Ряд производителей заявил, что им невыгоднозаниматься данным продуктом.Напомним, ранее производители куриныхяиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему. Они объяснили, что цены на продукт резко снизились в связи с сезонным сокращением спросапосле Пасхи и роста издержек.Как писали "Дни.ру", недавно премьер-министр МихаилМишустин рассказал, почему растут цены на продукты. Он обвинил производителей и торговые сети в огромной жадности и пообещал "обуздать их аппетиты". Глава российского правительства добавил, что у властей достаточно инструментов. Также ранее стало известно, что рост в августе-сентябре этого года.