Предприниматель ответит за работу сотрудника без договора.

Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в работе местного пункта выдачи заказов. Выяснилось, что один из сотрудников трудился там более 5 месяцев без официального оформления и соответствующих записей в трудовой книжке.Подобная «серая» занятость лишает граждан социальных гарантий, включая оплату больничных, пособий и формирование пенсионных прав. В адрес предпринимателя внесли представление, а самого бизнесмена привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления договора. После вмешательства надзорного ведомства права работника восстановлены: стороны подписали трудовое соглашение.