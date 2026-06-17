Окончательное слово — за депутатами Законодательного Собрания.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев официально представил на рассмотрение депутатов областного Законодательного Собрания проект о назначении Александра Муромского на пост заместителя губернатора и министра архитектуры и строительства.В случае утверждения данной кандидатуры на него будут возложены функции куратора инфраструктурного сектора владимирской экономики.Окончательное решение по этому кадровому вопросу будет принято парламентариями после завершения всех необходимых процедур, предусмотренных региональным законодательством.