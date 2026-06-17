Банк предоставил финансирование в объеме более 1 млрд рублей на строительство 8-этажного, четырехсекционного многоквартирного жилого дома.

Банк предоставил финансирование в объеме более 1 млрд рублей на строительство 8-этажного, четырехсекционного многоквартирного жилого дома. В рамках благоустройства прилегающей к ЖК территории, предусмотрено строительство детского игрового комплекса, озеленение.Общая площадь дома составляет 15 тыс. кв.м. Там будут расположены 219 квартир. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2029 года.ЖК возводится по уникальной монолитно-кирпичной технологии, что гарантирует высокую прочность конструкций, отличную тепло и шумо изоляцию, а также длительный срок эксплуатации. Дом будет расположен в районе с развитой инфраструктурой, поблизости находятся остановки общественного транспорта, центральный парк и скверы, магазины, аптеки, детские сады и школы, а также фитнес-центр.«С каждым годом Владимир, как региональный центр области, выходит на новый уровень развития. Прямым следствием этого процесса становится интенсивное жилищное строительство, запрос на которое формирует как местное население, так и приезжающие специалисты. ВТБ активно поддерживает застройщиков, заинтересованных в комплексном развитии крупных городов: создании комфортного жилья, социальной, спортивной, досуговой инфраструктуры», — рассказал управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.