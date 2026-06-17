Помощник прокурора обсудила с ребятами вопросы интернет-безопасности и ответственности за правонарушения.

Помощник Вязниковского межрайонного прокурора Алена Мокрова посетила среднюю школу № 4, где пообщалась с учениками 9 и 11 классов. Целью встречи стала профилактика правонарушений среди молодежи и защита подростков от участия в незаконных схемах.В рамках лекции представитель ведомства дала рекомендации по безопасному поведению в социальных сетях, мессенджерах, при телефонных разговорах и личном общении с незнакомцами. На наглядных примерах прокурор подробно объяснила ребятам тонкости административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий.Особое внимание в диалоге было уделено методам борьбы с дистанционным мошенничеством, где эксперт детально разобрала наиболее частые уловки злоумышленников. В завершение теоретической части школьникам продемонстрировали профилактический фильм областной прокуратуры «Не преступи черту!». В конце мероприятия Алена Мокрова предоставила аудитории возможность задать интересующие вопросы и получила на них исчерпывающие ответы.