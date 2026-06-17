Воспитанники владимирской спортшколы стали призерами турнира Александра Лебзяка.

Спортсмены из областной школы олимпийского резерва №7 показали высокий уровень мастерства на престижных состязаниях по боксу, разыгранных на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка.Сергей Никулищин продемонстрировал отличную подготовку, занял высшую ступень пьедестала и тем самым обеспечил себе участие в предстоящем национальном первенстве. Бронзовые награды в непростых поединках заслуженно достались Александру Коровину и Егору Федулову.Руководство и спортивное сообщество региона поздравляют атлетов и их наставников с достигнутыми успехами, желая им дальнейших побед на ринге.