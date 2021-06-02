В итальянском городе Пезаро прошли соревнования по художественной гимнастике – этап Кубка мира. Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова в составе сборной России завоевала

В итальянском городе Пезаро прошли соревнования по художественной гимнастике – этап Кубка мира. Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова в составе сборной России завоевала “золото” в многоборье групповых упражнений. Спортсменка – воспитанница владимирской спортшколы олимпийского резерва №5, член сборной команды России с 2013 года, мастер спорта международного класса.