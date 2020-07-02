Василий Никитенко, председатель городского Совета ветеранов Сегодня основной день голосования за Конституцию РФ. Я пришел сюда вместе с дочерью, проголосовал, отдал свой долг, свой голос за

Василий Никитенко, председатель городского Совета ветеранов Сегодня основной день голосования за Конституцию РФ. Я пришел сюда вместе с дочерью, проголосовал, отдал свой долг, свой голос за Конституцию. И я обращаюсь к ветеранам города Владимира, которых я возглавляю: предоставляется замечательная возможность прийти сегодня на избирательные участки и проголосовать, выразить свое мнение об изменениях в Конституцию, которые