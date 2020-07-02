Расскажем, какие сложности обучения в УрФУ, а также как поднять уникальность

Для любого поступающего в университет нужно собрать как можно больше информации о вузе.

Сегодня мы с вами обсудим какие сложности могут возникнуть во время учебы в УрФУ и как их можно обойти.

Поступить в Уральский федеральный университет довольно не просто. Этот вуз входит в топ лучших университетов страны. Тот, кто все-таки смог пройти по баллам и был зачислен, говорит о появлении проблем уже на первом курсе.

Каждый абитуриент понимает, что университет это не школа. Здесь преподаватели даже не стараются запоминать имена студентов. При этом с первого дня задается усиленный режим подготовки к сессии. Почти каждую неделю преподаватели задают письменные задания в виде рефератов, докладов, статей, эссе.

Все понимают, что самостоятельно каждый раз выполнять эти работы довольно сложно. Нужно потратить много времени и сил, чтобы выполнить один реферат. У некоторых просто нет времени на это. Однако баллы нужны всем.

Студенты УрФУ между собой передают крутой способ, как за час написать большой текст и сдать его преподавателю на отлично. Для этого необходимо воспользоваться чужими работами, которые можно найти в интернете по названию темы. Наполнить свой текст подходящей информацией и отредактировать его. После этого необходимо подготовить работу к проверке на уникальность.

В УрФУ преподаватели часто используют систему Антиплагиат, чтобы выяснить, сами делали студенты свою работу или нет. Чтобы пройти проверку, нужно поднять уникальность. Сделать это можно на сайте killer-antiplagiat. Буквально за 1 минуту процент оригинальности возрастет до 80-90%, при этом сам текст останется таким же, каким и был.

В итоге студент вовремя сдает работу, а преподаватель ставит отличную оценку в журнал.

Что может пойти не так? Если скачать готовую работу с первой ссылки в браузере, то можно попасться. Преподаватель может видеть один и тот же текст не в первый раз. Поэтому лучше использовать части текста из разных источников.

Сдавая все работы вовремя, можно гарантировать себе успешную учебу и в будущем даже надеяться на красный диплом. Главное – это всегда быть вежливым с преподавателем и показывать активность на лекциях и семинарах.

Относитесь к учебе как в работе. Здесь вы проявляете ответственный подход, завязываете новые связи, а также налаживаете деловые отношения. Используйте всю полезную информацию об университете, которую вы найдете, в пользу своей учебы.