Для многих авторов, будь то студент или копирайтер, будет интересным информация, как можно из копипасты сделать оригинальный текст.

Для многих авторов, будь то студент или копирайтер, будет интересным информация, как можно из копипасты сделать оригинальный текст.

Что такое копипаст? Это копирование чужого текста из источников. Будем честны, этим грешат все. Мы живем в информационном мире, где скрыться от потока информации просто нереально.

Брать новые идеи стало возможным, преображая чужие задумки и соединяя их с полезной информацией из интернета. Поэтому мы настаиваем на том, что антиплагиат не всегда бывает справедлив по отношению к авторам. Многие не используют плагиат, они лишь делают выписки и дополняют свою мысль, чтобы сделать ее более лаконичной и оформленной.

Многие пытаются перефразировать заимствованный текст. Для этого несколько раз читают один и тот же текст, пытаясь его осмыслить, переварить и обработать своим мозгом. Затем пытаются выдать чужую мысль за свою. Но получается это не всегда хорошо. Читатель всегда увидит тот момент, когда автор пытался изобразить из себя другого человека.

Существует другой способ – синонимайзер. Ловушка для лентяя, как мы ее называем. Это бесплатная программа, которая заменяет слова в тексте на синонимы. Многие студенты ленятся даже прочитать получившийся результат, надеясь на чудо. А на самом деле получают выговор от научного руководителя. Как же можно было даже не перечитывать текст? – задается преподаватель и ставит в зачетку «неуд».

А есть способ, который называется кодировка. Повысить уникальность можно на сайте анти-антиплагиат.рф. Достаточно заказать услугу, которая поможет без изменения текста обработать файл и нарушить внутреннюю часть кода, чтобы система антиплагиат не смогла заметить заимствования.

Такой метод обхода системы до сих пор остается в тени от большинства авторов. Дело в том, что многие не доверяют или бояться платить за данную услугу. Но на самом деле на сервисе действует правило: сначала готовый заказ – затем оплата. Сначала пользователь проверяет повышение уникальности, а затем решает, стоит ему платить или нет. Все это гарантирует эффективность и надежность сервиса.

Подумайте сами, когда бесплатные вещи были безупречными? За все, что действительно может пригодиться в жизни, нужно платить, иначе оно не будет развиваться.

Таким образом, повысить уникальность, конечно, можно, но вот каким способом – это другой вопрос. Выбирайте наиболее подходящий способ для себя.