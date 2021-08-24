Жизнь современного человека без электроники невозможна. При этом большинство таких приборов – от бытовых приборов до смартфонов – работают на основе микросхем и печатных плат.

Жизнь современного человека без электроники невозможна. При этом большинство таких приборов – от бытовых приборов до смартфонов – работают на основе микросхем и печатных плат. От качества пайки диэлектрических пластин напрямую зависит долговечность и функциональность техники. Именно поэтому производителям электроники, разработчикам прототипов и пр. важно знать все о монтаже печатных плат.

В чем суть услуги

Монтаж печатных плат предполагает фиксацию электронных элементов на поверхности посредством технологии припоя. Исходя из разновидности пластины (односторонняя, двухсторонняя или многослойная), плотность компонентов будет отличаться.

Существует два основных способа крепления элементов:



поверхностный. В таком случае компоненты фиксируются на самой пластине, что экономит рабочее пространство и снижает габариты изделия. При этом поверхностный монтаж легко автоматизировать, что снижает его себестоимость;



выводной. Выводы крепятся в отверстиях на пластине. Такая технология активно использовалась 30 лет назад, но сейчас ее популярность падает. Чаще всего выводной монтаж применяют в ходе ремонта печатных плат, а также при производстве важных узлов (блоки питания, силовые устройства и пр.).



Выбор конкретной технологии зависит от особенностей готовой электроники, а также размера партии.

Как осуществляется монтаж

Происходят такие работы в несколько этапов:



клиент подает исполнителю заявку и подготавливает техническое задание и другую требуемую документацию;



изготавливается трафарет, подбираются требуемые компоненты;



на поверхность наносится паяльная паста и фиксируются элементы;



осуществляется пайка в печи, а также крепление выводных компонентов (при необходимости);



плата отмывается и сушится;



готовое изделие проверяется на наличие дефектов.



Узнать больше подробностей о таком процессе можно на сайте solderpoint.ru/montazh-pechatnyx-plat.

Где заказать монтаж печатных плат

Компания «Точка Пайки» занимается монтажом печатных плат, а также производством электроники «под ключ» в Москве и Санкт-Петербурге. Обращаясь сюда, заказчики могут рассчитывать на:



возможность реализации небольших проектов (от 1 изделия);



широкий выбор дополнительных услуг (прототипирование, разработка ПО, создание макетов и пр.);



доступные цены;



гарантия качества на всю продукцию;



выполнение заказов от 1 дня.



Доверив монтаж печатных плат в руки профессионалов, вы можете не сомневаться в стабильной и эффективной работе готовой электроники.